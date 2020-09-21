Скандалы: В деле Карины Цуркан появился Вячеслав Кравченко

21.09.2020, 16:05, Разное

Бывший член правления «Интер РАО» передала молдавской разведке сведения, полученные от замминистра энергетики

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко. Это следует из постановления о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой в окончательной редакции, которое опубликовал ее адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

В документе сказано, что Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом Карла, затем поступила на работу на руководящие позиции в «Интер РАО» и фактически имела доступ к секретным документам. «Не позднее 21 апреля 2015 года в ходе рабочей встречи получила от заместителя министра энергетики Кравченко сведения по вопросам внешней политики Российской Федерации в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины», — говорится в постановлении.

В обвинении также сказано, что Цуркан участвовала в подготовке засекреченного письма Минэнерго в правительство, а затем — в правительственном совещании, по итогам которого было составлено засекреченное поручение президента. Эти материалы Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года «посредством закрытого канала связи» передала СИБ Молдавии.

Вячеслав Кравченко проходит по делу свидетелем. После ареста Цуркан он покинул Минэнерго, затем задерживался, у него прошел обыск. На допросе он не сообщил никаких изобличающих сведений о причастности Цуркан к шпионажу, говорила она сама в интервью РБК, называя одной из задач своего уголовного дела «очень сильно ранить Кравченко».

В деле нет конкретики о том, как именно и зачем Кравченко сообщил Цуркан секретные сведения; в действительности речь скорее могла идти о том, что это Цуркан сообщала замминистра некую информацию, которой владела по работе, сказал РБК адвокат Павлов.

РБК направил запрос Вячеславу Кравченко.

Ранее в интервью РБК Цуркан говорила, что в ее уголовном деле речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам: о поставках газа в Молдавию, электроэнергии в Крым и о поставках электроэнергии еще на одну из территорий, которую Цуркан тогда называть не стала. К моменту финального обвинения темы Молдавии и Крыма «чудесным образом исчезли из дела, поскольку эксперты из особого отдела Минэнерго признали их несекретными», заявил РБК Павлов. Речь о специалистах, «тесно аффилированных с ФСБ», уточнил адвокат.

В обвинении утверждается, что «за период конфиденциального сотрудничества с указанной спецслужбой (СИБ Молдавии) Цуркан получала денежные средства в крупном размере». В деле нет конкретики о предполагаемой плате за шпионскую деятельность Цуркан, утверждает Павлов. Более того, сама эта фраза сформулирована так, что речь может идти просто о зарплате обвиняемой в «Интер РАО», говорит адвокат.

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в июне 2018 года. Она не признает вину. Расследованием занимался полковник СУ ФСБ Дмитрий Креков. 21 сентября Мосгорсуд начнет в закрытом режиме слушать дело Цуркан.

В январе—феврале 2020 года Цуркан на короткое время была освобождена из-под стражи, суд счел основанием то, что следствие не успело вовремя начать процедуру ознакомления обвиняемой с материалами дела, что могло повлечь продление содержания под стражей сверх предельного срока. Однако через две недели это решение было отменено.

Маргарита Алехина