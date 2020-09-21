 

Скандалы: В деле Карины Цуркан появился Вячеслав Кравченко

21.09.2020, 16:05, Разное

Бывший член правления «Интер РАО» передала молдавской разведке сведения, полученные от замминистра энергетики

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко. Это следует из постановления о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой в окончательной редакции, которое опубликовал ее адвокат, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов.

В документе сказано, что Цуркан с 2004 года негласно сотрудничала с молдавской спецслужбой под псевдонимом Карла, затем поступила на работу на руководящие позиции в «Интер РАО» и фактически имела доступ к секретным документам. «Не позднее 21 апреля 2015 года в ходе рабочей встречи получила от заместителя министра энергетики Кравченко сведения по вопросам внешней политики Российской Федерации в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины», — говорится в постановлении.

В обвинении также сказано, что Цуркан участвовала в подготовке засекреченного письма Минэнерго в правительство, а затем — в правительственном совещании, по итогам которого было составлено засекреченное поручение президента. Эти материалы Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года «посредством закрытого канала связи» передала СИБ Молдавии.

Вячеслав Кравченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вячеслав Кравченко проходит по делу свидетелем. После ареста Цуркан он покинул Минэнерго, затем задерживался, у него прошел обыск. На допросе он не сообщил никаких изобличающих сведений о причастности Цуркан к шпионажу, говорила она сама в интервью РБК, называя одной из задач своего уголовного дела «очень сильно ранить Кравченко».

В деле нет конкретики о том, как именно и зачем Кравченко сообщил Цуркан секретные сведения; в действительности речь скорее могла идти о том, что это Цуркан сообщала замминистра некую информацию, которой владела по работе, сказал РБК адвокат Павлов.

РБК направил запрос Вячеславу Кравченко.

Ранее в интервью РБК Цуркан говорила, что в ее уголовном деле речь шла о передаче молдавским спецслужбам информации по трем темам: о поставках газа в Молдавию, электроэнергии в Крым и о поставках электроэнергии еще на одну из территорий, которую Цуркан тогда называть не стала. К моменту финального обвинения темы Молдавии и Крыма «чудесным образом исчезли из дела, поскольку эксперты из особого отдела Минэнерго признали их несекретными», заявил РБК Павлов. Речь о специалистах, «тесно аффилированных с ФСБ», уточнил адвокат.

В обвинении утверждается, что «за период конфиденциального сотрудничества с указанной спецслужбой (СИБ Молдавии) Цуркан получала денежные средства в крупном размере». В деле нет конкретики о предполагаемой плате за шпионскую деятельность Цуркан, утверждает Павлов. Более того, сама эта фраза сформулирована так, что речь может идти просто о зарплате обвиняемой в «Интер РАО», говорит адвокат.

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована по обвинению в шпионаже в июне 2018 года. Она не признает вину. Расследованием занимался полковник СУ ФСБ Дмитрий Креков. 21 сентября Мосгорсуд начнет в закрытом режиме слушать дело Цуркан.

В январе—феврале 2020 года Цуркан на короткое время была освобождена из-под стражи, суд счел основанием то, что следствие не успело вовремя начать процедуру ознакомления обвиняемой с материалами дела, что могло повлечь продление содержания под стражей сверх предельного срока. Однако через две недели это решение было отменено.

Маргарита Алехина



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