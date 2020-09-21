 

Бывший жених актрисы Светланы Ходченковой начал встречаться с моделью Алесей Кафельниковой

21.09.2020, 16:05, Разное

Георгий Петришин неоднократно предлагал руку и сердце Светлане Ходченковой, однако так и не смог повести ее под венец. Сейчас СМИ сообщают, что у бывшего жениха актрисы роман с моделью Алесей Кафельниковой.
Одна из попыток покорить сердце Ходченковой была предпринята прямо с театральной сцены. Но и это не дало результата, кроме того, журналисты неоднократно писали о любовных похождениях Георгия Петришина. Так и не обретя семейного счастья, он вновь пытается найти свою судьбу. Новой страстью 34-летнего предпринимателя стала Алеся Кафельникова, дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова. До этого времени модель состояла в отношениях с Владимиром Новицким, однако сейчас девушка свободна. Их роман просуществовал полгода, после чего пара рассталась. Теперь в Сети всерьез обсуждают новый роман модели – с Георгием Петришиным. У них 13-летняя разница в возрасте, однако девушка не только самодостаточная, но и причастна к сферам как рекламы, так и искусства. Недавно 21-летняя Кафельникова увлеклась музыкой и даже выпустила альбом вместе с рэпером Luxor. Ранее селебрити приписывали роман с рэпером Фараоном, однако воплотить свое музыкальное дарование дочь теннисиста решила с другой звездой.

Была ли это только совместная работа и отношения молодых людей не выходили за рамки студии, пока не известно. Короткоиграющая пластинка «Город на дороге» стала экспериментом в стиле хип-хоп, в то время, как ее партнёр уже ранее записывал дуэтные песни. Как пишет «Телепрограмма», роман Алеси Кафельниковой и бывшего возлюбленного Светланы Ходченковой вызвал ажиотаж в светской тусовке.



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