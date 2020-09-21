Скандалы: Латифундисты российского розлива

21.09.2020, 16:05, Разное

Кто из российских чиновников и депутатов владеет земельными угодьями, сопоставимыми по площади с Мальтой и Лихтенштейном

Многие чиновники и парламентарии указали в своих декларациях обширные земельные владения. В фотогалерее — главные латифундисты из рейтинга 100 богатейших депутатов и госслужащих, чьи владения простираются на сотни квадратных километров.

1. Василий Крюк, депутат законодательного собрания ЯНАО

Общая площадь задекларированных земельных участков: 372,7 кв. км

Самым крупным землевладельцем среди российских госслужащих оказался гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, депутат Законодательного собрания ЯНАО от «Единой России». Общая площадь 195 задекларированных им земельных участков превышает 370 квадратных километров. Это больше, чем, например, площадь государства Гренада.

Назначение земель в декларации Крюка не указано. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «Рассвет» в Курганской области, которое занимается выращиванием зерновых культур и производством рапса. Выручка этой компании в 2019 году составила 472 млн рублей.

Сам Крюк, согласно его декларации, в прошлом году заработал 19,7 млн рублей. Помимо земли, у него в собственности значится квартира площадью 183 квадратных метра, небольшой жилой дом, машиноместо, нежилое здание и помещение.

2. Виктор Гречин, депутат Псковского областного собрания депутатов

Общая площадь задекларированных земельных участков: 324,7 кв. км

На втором месте — депутат Псковского областного собрания депутатов Виктор Гречин, чьи земли занимают более 320 квадратных километров и превышают по площади Мальту. Единоросс возглавляет и является совладельцем агрофирмы «Победа» — крупнейшего в Псковской области производителя овощей. Ее выручка в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 250 млн рублей.

Помимо 29 земельных участков, в собственности у Гречина только квартира и жилой дом. Его доход в 2019 году составил 2 млн рублей.

3. Владимир Санников, депутат Верховного Совета Хакасии

Общая площадь задекларированных земельных участков: 220 кв. км

Замыкает тройку крупнейших землевладельцев еще один аграрий, гендиректор и совладелец ООО «Целинное» Владимир Санников, единоросс и депутат Верховного Совета Хакасии. Вместе с супругой он задекларировал 67 земельных участков, в основном сельскохозяйственного назначения.

Предприятие Санникова занимается производством молока и разведением крупного рогатого скота. Ее выручка в 2018 году составила 359 млн рублей. Помимо «Целинного», Санникову принадлежит еще одно хакасское предприятие по разведению крупного рогатого скота — ООО «Сонское». Его выручка в 2019 году — 82 млн рублей.

В прошлом году депутат заработал 19 млн рублей. Помимо земли, в собственности его семьи значится жилой дом, две квартиры, жилые и нежилые помещения, магазин, 15 спальных корпусов.

4. Сергей Бенслер, депутат Законодательного собрания Алтайского Края

Общая площадь задекларированных земельных участков: 175,5 кв. км

Более 170 квадратных километров занимают земли депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Бенслера. На сайте краевого заксобрания указано, что он возглавляет агропромышленную компанию «Колос», занятую выращиванием зерновых культур.

Помимо 220 земельных участков, Бенслер задекларировал три жилых дома, три квартиры, нежилое здание и машиноместо, а также семь автомобилей.

5. Александр Князев, депутат Воронежской областной думы

Общая площадь задекларированных земельных участков: 160,3 кв. км

Земли,по площади сопоставимые с Лихтенштейном, в России принадлежат депутату Воронежской областной думы Александру Князеву. Он руководит крестьянско-фермерским хозяйством «ИП Князев», занятым производством зерновых культур, мяса и молока.

Князеву и его супруге принадлежат, помимо 143 земельных участков, зернохранилища, склады, коровники, телятники, склады, десятки грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов и другого транспорта. Доход Князева в 2019 году составил 120,3 млн рублей.

6. Александр Богомаз, губернатор Брянской области

Общая площадь задекларированных земельных участков: 147,6 кв. км

Еще одни крупные землевладельцы среди российских госслужащих — семья губернатора Брянской области Александра Богомаза. Супруга губернатора Ольга возглавляет крестьянское фермерское хозяйство «Богомаз» — крупного поставщика картофеля. Общая площадь принадлежащих им земель превышает 140 квадратных километров.

Ольга Богомаз — бенефициар компаний «Картофельный альянс» и «Меленский картофель». Первая, возглавляемая ее сыном Михаилом Богомазом, торгует машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Ее выручка в 2019 году составила 1,15 млрд рублей. Вторая занимается собственно выращиванием картофеля, и в 2019 году выручила 913 млн рублей.

Татьяна Ломская