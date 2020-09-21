Лжегинеколога в Москве приговорили за подпольные аборты

21.09.2020, 15:48, Новости дня

Тверской суд Москвы приговорил к тюремному заключению неквалифицированного врача подпольного гинекологического кабинета в центре Москвы Наталью Столбовскую, а также администратора Джамалутдина Айдемирова.

«Наталье Столбовской назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову – в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда», – рассказали РИА «Новости» в суде.

Подчеркивается, что Столбовская работала в том числе с несовершеннолетними, а также однажды назначила прием препаратов для прерывания беременности женщине при сроке 23 недели.

Согласно данным суда, Столбовская не имеет высшего или средне-специального медицинского образования и не проходила аккредитацию медицинского специалиста, при этом представлялась клиентам квалифицированным врачом.

Потерпевшими по уголовному делу были признаны три женщины.

В июне краснодарский лжехирург Алена Верди, изуродовавшая нескольких своих пациентов, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Женщина проводила операции на дому в условиях антисанитарии. Ее жертвами стали более 10 девушек, одна из которых скончалась.