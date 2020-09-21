Как правильно выстроить отношения с плесенью на продуктах питания

21.09.2020, 15:30, Разное



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Мы видим лишь кусочек плесени

Прежде чем разобраться в практических вопросах, давайте кратко вспомним, что представляет собой плесень, которую мы можем видеть на еде. Большинство знает, что это небольшие грибки. Важно иметь в виду, что видимая нами плесень – это не весь грибок, а лишь его орган размножения, споры на специальных отростках. То есть, это лишь «надводная часть айсберга». Под ней сквозь сам продукт прорастают его «корни», которые можно увидеть только под микроскопом. Количество реальной плесени в куске хлеба может быть гораздо больше, чем мы ожидаем. Соответственно, токсины, которые вырабатывают грибки, могут находиться на «большой глубине».

Плесень опасна на любой пище?

Способность плесени прорастать через различные продукты различна. Она связана в первую очередь с плотностью продукта и содержания воды в нем. От этого зависит, можно ли его есть, очистив от плесени.

Какие продукты с плесенью можно не выбрасывать

Управление по контролю и безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США указывает, что некоторые виды продуктов можно есть, даже если на них обнаружена плесень.

Сыро-вяленная ветчина и твердая салями. Белая оболочка некоторых видов салями, собственно, является плесенью, которая защищает продукт от бактерий. Считается нормой и образование плесени на сыро-вяленной ветчине. Эти продукты можно есть, очистив от плесени.

Плотные овощи и фрукты: морковь, капуста, болгарский перец. Плесень не распространяется на весь продукт, не прорастает глубоко, ее просто можно обрезать.

Сыр с плесенью. Плесени можно не придавать значения, если речь и идет о сырах, в которых она традиционно присутствует.

Твердый сыр, который изначально производят без плесени. Как и в случае с твердыми овощами, «поражение» можно просто обрезать с запасом в пару сантиметров.

Какие продукты нельзя спасти

К сожалению, список продуктов, которые нельзя эффективно обрезать или очистить, гораздо больше. В него входят:

хлеб;

варенье и джем (токсины грибков могут накапливаться в банке, и они не уйдут, если убрать видимую плесень);

мягкие фрукты и овощи (сливы, персики, помидоры);

бобовые, кукуруза;

мягкий сыр;

любые продукты с высоким содержанием влаги (их огромное количество: мясо, бекон, каша, макароны, йогурт, сметана и т.д.)

Ведь некоторые виды плесени не опасны?

Это так. Но распознать условно безвредную плесень на глаз практически невозможно. Поэтому всю плесень следует считать вредной по умолчанию.

Что будет, если съел плесень

Уровень опасности зависит от вида плесени и количества ее токсинов, которые успели накопиться в продукте. Если плесень достаточно долго сидела на бутерброде, то его поедание даже в очищенном виде может привести к расстройству желудка и кишечника. Еще одна опасность – вдыхание спор плесени, оно может спровоцировать нарушения со стороны дыхательной системы, например, приступ астмы.

Отдельную угрозу для здоровья представляет регулярное употребление токсинов грибков с пищей. Они плохо влияют на микробиоту кишечника, а некоторые из них канцерогенны.

Дополнительно, наличие плесени может быть маркером других опасностей. Главная из них – сопутствующее бактериальное заражение, которое может грозить настоящей токсико-инфекцией с последующей настоящей госпитализацией.

Что делать после обнаружения плесени на еде

Если не удалось уследить, и плесень выросла на вашей еде или оказалась на купленных продуктах, помните: