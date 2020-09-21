Эксперт: Жестокость действий белорусских силовиков не дает ожидаемого эффекта

21.09.2020, 15:23, Разное

Выборы президента разделили жизнь белорусов на “до” и “после”. Если раньше жители страны были готовы мириться с несправедливостями, то теперь они открыто требуют отставки нынешнего руководства. Для усмирения протестующих власти используют силовые методы.

В последние дни репрессии распространились за пределы Минска. Милиционеры стали задерживать и избивать также жителей других крупных городов – Бреста, Гомеля, Гродно. В общей сложности по всей стране были арестованы тысячи человек.

По мнению политолога Андрея Егорова, жестокость действий силовиков не дает ожидаемого эффекта. Протестующие готовы терпеть задержания, аресты, столкновения с милиционерами. “Они понимают риск и сознательно идут на него”, – отметил он.

Тем не менее пока сложно судить, у кого терпение закончится раньше, – силовиков или демонстрантов. Егоров рассказал, что был мобилизован весь состав органов внутренних дел. Внутри силовой системы постепенно растет напряжение.

“У силовиков есть порог выдержки, после которого они могут сломаться”, – подчеркнул он.

Ранее социолог Оксана Шелест заявила, что граждане каждое воскресенье собираются в Минске не для того, чтобы взять штурмом резиденцию президента. По словам эксперта, демонстранты всего лишь хотят показать себя и выйти на открытый диалог с властью.