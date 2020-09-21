Названы лучшие продукты против старения кожи

21.09.2020, 15:17, Разное

Американский диетолог Николь Хопсекгер пояснила о лучших продуктах, которые нужно употреблять для предотвращения старения кожи. По словам специалиста, правильный рацион питания имеет большое значение в данном вопросе.

Уровень триглицеридов, находящихся в составе липидов крови, снижает омега-3. Он также помогает поддерживать на должном уровне коллаген, поэтому кожа дольше остается упругой. Элемент в основном содержится в рыбе.

Важными антиоксидантами и витаминами, которые нужны для предотвращения старения, обладают овощи и фрукты. В помидорах имеется ликопин, способствующий гладкости кожи. Витамины С и Е помогают уменьшить морщины. Для кожи полезными являются цитрусовые, миндаль, капуста, клубника.

Полифенолы борятся с грубой текстурой кожи. Последние содержатся в чае, кофе, винограде, красном вине, темном шоколаде.

В то же время к воспалительным процессам способны привести сахар, пшеничный хлеб, картофель фри, вареный картофель, газированные напитки, бананы, готовые хлопья для завтрака, белый рис.