 

Названы лучшие продукты против старения кожи

21.09.2020, 15:17, Разное

Американский диетолог Николь Хопсекгер пояснила о лучших продуктах, которые нужно употреблять для предотвращения старения кожи. По словам специалиста, правильный рацион питания имеет большое значение в данном вопросе.

Уровень триглицеридов, находящихся в составе липидов крови, снижает омега-3. Он также помогает поддерживать на должном уровне коллаген, поэтому кожа дольше остается упругой. Элемент в основном содержится в рыбе.

Важными антиоксидантами и витаминами, которые нужны для предотвращения старения, обладают овощи и фрукты. В помидорах имеется ликопин, способствующий гладкости кожи. Витамины С и Е помогают уменьшить морщины. Для кожи полезными являются цитрусовые, миндаль, капуста, клубника.

Полифенолы борятся с грубой текстурой кожи. Последние содержатся в чае, кофе, винограде, красном вине, темном шоколаде.

В то же время к воспалительным процессам способны привести сахар, пшеничный хлеб, картофель фри, вареный картофель, газированные напитки, бананы, готовые хлопья для завтрака, белый рис.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Что может быть лучше? Только рок-н-ролл!

24.06 / Помощь ценою в дворец

17.07 / Прилучный вернул детей Муцениеце после отдыха с Карпович

21.09 / Дочь Любови Успенской заявила, что ее «год травили в психушках»

02.07 / “Как давно это было”: Фотограф Аллы Пугачевой поделился фотоснимком ранних “Иванушек”

27.06 / Мнение: Поздравления с “Новым порядком”.

06.07 / Сколько россияне хотели бы зарабатывать после эпидемии коронавируса

30.08 / Экономисты пророчат России сбалансированный бюджет: Низкий уровень рубля выгоден

17.07 / Ученые: Тестирование онкогенов позволит избежать миллионы случаев рака

28.07 / Шапито “Украина”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска