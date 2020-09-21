Михаил Ефремов в СИЗО подстригся почти наголо

21.09.2020, 15:17, Разное

Народный артист Михаил Ефремов подстригся практически наголо, пребывая в столичном СИЗО №5. Об этом журналистам рассказали члены ОНК после очередной встречи с ним.

В изолятор Михаил Ефремов прибыл с отросшими волосами. В рамках последней встречи общественники увидели его подстриженным под машинку. Впервые с конца марта они смогли побывать в камерах заключенных, в том числе той, где находится народный артист. Там имеется холодильник, электрочайник, телевизор.

У Ефремова и его сокамерников нет претензий к условиям содержания. Последние с пониманием относятся к тому, что актер курит, хотя сами не страдают данной пагубной привычкой.

На прошлой неделе актера впервые навестила его супруга. Свидание проходило в специальном помещении с большим стеклом. Жена общалась с Ефремовым посредством телефонной трубки.

В то же время новый адвокат народного артиста Владимир Васильев просит для подзащитного условный срок. Он заявил, что в деле имеются обстоятельства для этого, в том числе признание вины.