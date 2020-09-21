 

Стефания Маликова показала трогательное фото брата с отцом

21.09.2020, 15:17, Разное

Стефания Маликова показала поклонникам трогательное фото, на котором запечатлены ее маленький брат Марк и отец Дмитрий Маликов. Снимком она поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Стефания Маликова часто делится со своей аудиторией трогательными семейным фотографиями. На этот раз начинающий дизайнер показала снимок, где маленький брат Марк сидит на плечах у звездного отца. На фото Дмитрий Маликовым широко улыбается и смотрит в камеру. Не исключается, что умиление у артиста вызвала дочь, которая хотела снять трогательный кадр. Саму же публикацию Стефания Маликова сопроводила эмодзи в виде красного сердца.

Изображение взято с: Instagram @steshamalikova
Напомним, Марк Маликов появился на свет два года назад. Его для звездной семьи выносила суррогатная мать. Когда родители рассказали старшей дочери о планах завести еще одного ребенка, для нее это стало полной неожиданностью. Однако со временем Стефания Маликова поняла, что появление на свет брата – лучший подарок к ее совершеннолетию и юбилею отца.



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