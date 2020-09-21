В Москве няня получила три года тюрьмы за истязание младенцев

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21.09.2020, 15:08, Новости дня

Избивавшая двухгодовалых двойняшек няня получила три года и два месяца колонии в Москве, информирует Генеральная прокуратура России.

«Суд приговорил Михайлову к трем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной общего режима. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, сроком на два года и шесть месяцев», – говорится на сайте Генпрокуратуры.

Сообщается, что суд также удовлетворил гражданский иск в размере 200 тыс. рублей на каждого ребенка.

Михайлова «неоднократно, последовательно и систематически наносила малышам побои и совершала иные насильственные действия», говорится в сообщении.

При этом в договоре оказания услуг было прописано, что няня не должна применять жестокие и грубые формы обращения, в том числе физические формы наказания: бить детей или кричать на них.

«Преступные действия Михайловой причинили малолетним физические и психические страдания», – заключили в ведомстве.

В январе в Барнауле расследовалось уголовное дело об избиении и издевательствах над детьми от двух до шести лет в частном детском саду.

Ранее была задержана уроженка Узбекистана, работавшая няней в Москве и подозревавшаяся в убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры.



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