Тихановская предсказала протесты в Белоруссии на годы

21.09.2020, 15:08, Новости дня

Протесты в Белоруссии могут продолжаться годами, если это будет необходимо, сообщила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, посвященном ситуации в Белоруссии.

Она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что «протесты будут постепенно ослабевать». «Но мы будем протестовать столько, сколько будет надо – недели, месяцы или даже годы, если будет надо», – передает слова Тихановской ТАСС.

Кроме того, экс-кандидат в президенты предложила Европарламенту список белорусских официальных лиц, в отношении которых могут быть введены санкции.

Ранее Тихановская призвала лидеров ЕС не финансировать белорусские власти.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС.

Накануне Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.