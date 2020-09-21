“Утро в Киеве”. Loboda сообщила, что находится в столице Украины

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21.09.2020, 15:05, Новости дня

37-летняя украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с оголенным плечом, спрятавшись за букетом.

“Мое утро в Киеве”, – написала она.

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моё утро в Киеве *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 21 Сен 2020 в 1:59 PDT

Днем ранее она опубликовала фото, снятое в самолете.

“Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе”, – написала певица.

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Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе *

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 20 Сен 2020 в 3:38 PDT

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе “Капучино”. Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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