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21.09.2020, 15:05, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный требует вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления. Об этом он написал 21 сентября на своем сайте.

По словам Навального, в РФ никто не расследует факт его отравления.

“В российской политической и юридической реальности ничего этого не существует. Здесь есть ток-шоу, где рассказывают либо о том, что меня никто не травил, либо о том, что, конечно, отравили, но сделали это то ли сотрудники ФБК, то ли сотрудники западных спецслужб… В России уголовного дела нет, а есть “доследственная проверка по факту госпитализации”. Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу”, – отметил Навальный.

Как подчеркнул оппозиционер, одежда, в которой он был в день отравления, – это важная улика.

“Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле “Новичок” был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда – очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне”, – заявил Навальный.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 15 сентября оппозиционер выложил первый после отравления пост в Instagram.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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