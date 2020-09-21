Во Львове маршрутка сбила на переходе невесту Холодницкого

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21.09.2020, 15:05, Новости дня

Во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту бывшего главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого Юлию Бойко. Об этом сообщило агентство “Українські новини” со ссылкой на источник в патрульной полиции.

По данным агентства, авария произошла около 11.30 21 сентября на улице Дорошенко, 25. 

“Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается”, – сказал собеседник.

По предварительной  информации, Бойко получила легкие телесные повреждения, она госпитализирована.

Telegram-канал “UN – сливы и груши” утверждает, что Холодницкий прервал отпуск, чтобы поехать в больницу к Бойко.

Канал также опубликовал якобы фото с места аварии.

Холодницкий в комментарии “Украинской правде” подтвердил, что маршрутка зацепила его невесту и отметил, что травмы не тяжелые.

Львовское издание “Varta 1” сообщило, что маршрутка зацепила ее зеркалом на переходе.

“Девушка каких-либо значительных повреждений не получила, водитель задел ее зеркалом. Она уехала машиной “скорой” на осмотр в больницу”, – сказал корреспондент издания.

В 2018 году стало известно, что Холодницкий встречается с юристом Юлией Бойко. Пара познакомилась во время матча Лиги чемпионов, пишет “Страна”.

“Это самая красивая женщина на этой планете. Зовут Юля. Моя Юля. Этого достаточно. Все остальное – это тайна, это частная жизнь”, – сказал он ТСН.

Холодницкий возглавил САП 30 ноября 2015 года. 21 августа 2020-го он сообщил, что уходит с этой должности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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