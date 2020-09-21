Мнение: Хреновые предчувствия эмигранта из Одессы

21.09.2020, 15:00, Разное

Когда то уехавший из Одессы на ПМЖ в США писатель Сол Кейсер о происходящем в "единственном оплоте и надежде всех умных людей мира".

Некоторые из моих читателей, друзей спрашивают меня по телефону, чито-там я новенького написал на мордобуке…

Ответ «ничего» их искренне удивляет, особенно Юрика Писака, мы же знаем, что читать ему там в Украине нечего, а ездить за книгами сюда, в филиал русского мира в США как бы дороговато.

… так почему я не пишу? Честно ответить?

Предчувствия хреновые, и, к сожалению, они редко меня подводят…

Короче говоря,..

Да, кстати, начну издалека…

Вы помните, что вытворяла парочка активных хиппи в штате Арканзас? Поищите в сети, волосы у нас дыбом не встанут, потому что их уже маловато как бы.

А потом эти хиппи, размахивая саксофоном и непонятно откуда взявшимися очень большими деньгами, попали как-то в Белый дом…

Также поищите в сети, откуда вообще взялся сначала в Сенате, а потом и в Белом доме, выпрыгнувший ниоткуда организатор общественности из Чикаго? Кто его годами готовил, тащил за волосы, убирал всю его родню и всех, кто мог бы Америке многое рассказать…

И поищите в сети то, каким образом стали внедрять в Госдеп, в армию, в судебные органы и в Конгресс и Сенат людей исключительно с левыми убеждениями.

И людя эти готовы на всё. Готовы лгать под присягой, давать заведомо ложные показания, устраивать незаконные слежки, давать утечку информации из весьма секретных встреч и переговоров.

Военные лидеры готовы выдавать государственные секреты, оскорблять президента страны, который ПО ЗАКОНУ является Верховным главнокомандующим, а они ему еще какие-то условия ставят…

А послы из Госдепа подчиняются кому угодно, но только не своему высшему начальнику – Президенту.

А работники разведывательных органов торгуют секретной информацией направо и налево, они стирают память своих компов и мобильников, они продают секреты в Россию и Китай, они продают уран России…

А вы обратили внимание на то, что погромы и бесчинства в стране, которые лишь ПОКА проходят исключительно в городах, находящихся под властью демократических фашиствующих лидеров…

погромы и бесчинства в стране выполняют как бы одинаково одетыми людьми, в одинаковых масках, с одинаковыми рюкзаками, и железные трубы у них завернуты в одинаковую бумагу…

Да и противогазы у них похожи, да и ездят по всей стране одни и те же наемные бандиты, и живут они во время погромов в очень дорогих отелях, например, Вашингтона, а там дешевых – вообще нет…

А каким это образом демократы не могут отчитаться за гигантскую, недавно собранную сумму от НЕИЗВЕСТНЫХ источников?

А понимаете ли вы, что ввести оружие в страну можно легко и просто из Китая в порты в Калифорнии или Нью-Йорке, а второе дно к контейнерах как бы не заметят, и за небольшую взятку…

Так почему я не писал ничего?…

Если Трамп победит лавинообразно и неоспоримо, как бы погромов будет не так много.

Если же фашистам удастся подделать голоса, и Трамп победит с обычным для всех выборов ДО НЕГО перевесом, нам следует понимать, что гражданская война неизбежна.

Демократы годами готовятся к ней, вспомните Уолт-Стрит, волнения в Калифорнии… Годами готовятся, получают на это финансирование …

Вспомните, как за последние лет двадцать пять – тридцать наши школы превратили в школы Рейха или школы СССР… Ой, Это как раз началось с приходом хиппи в Белый дом…

И еще одно… Мои посты часто удаляют. Ну ладно, с Фокса – модераторы, за то, что фашистов называю фашистами…

А ХТО, кто-кто удаляет мои посты на …РУССКОМ языке? С Фейсбука, Гугла, Твитера?

Ой, не потомки ли нашенского русского мира оккупировали Силиконовую долину и вместе с русскими же хозяевами охраняют тех, кому те платят гигантские суммы за будущие услуги?

Невозможно вырвать душу раба из тела даже миллиардера…

И когда деточки некоторых из нас заикнутся, что готовы выйти на улицы помогать BLM и Antifa – людям, которые никогда не были рабами, убивать тех, которые никогда не были рабовладельцами (хотя бы потому, что было это ужасно много лет назад), то скажите им «Начни погромы со своего бизнеса или с бизнеса своего брата или старшей сестры…

И вообще, пора умнеть, а не прислушиваться к безмозглой серости, проплаченной либералами, соросами обамами и клинтонами. чтобы можно было грабить, ой, извините, безнаказанно пилить бюджет и делать для этого нас рабами, уже настоящими.

Так почему не писал…

Потому что 4 ноября начнется уже настоящий государственный переворот в единственной нормальной в прошлом стране мира, единственно оставшегося оплота и надежды всех умных людей мира.

Но главная причина неписания – жену свою пугать не хотел

Сол Кейсер

https://www.facebook.com/sol.keyser.1 – цинк

Прекрасно все.

Автор там и в других постах прекрасен в своем гневе – ругает проклятых демократов, СССР, негров, фашистов с Фокс, тоталитаристов с Твиттера и т.п.

Истерики вполне понятны, в "единственной нормальной в прошлом стране мира" происходит что-то нехорошое и эмигранты волнуются.