Агроном рассказал, когда виноград может навредить здоровью

21.09.2020, 14:53, Разное

Виноград содержит множество витаминов, микроэлементов и других полезных для здоровья веществ. Однако в некоторых случаях эта сладкая ягода может нанести вред, о котором пояснил журналистам агроном Владимир Викулов.

В первую очередь, опасность винограда состоит в большом количестве сахаров, находящихся в его составе. Специалист по сельскому хозяйству приводит данные о примерно 150 граммах фруктозы в одной грозди ягод. Такое количество этого природного ингредиента может нанести ощутимый удар по всем органам и системам. При этом, конечно же, следует учитывать и сорта винограда, а также традиции и технологии его выращивания. Все эти факторы, как отмечает Викулов, тоже влияют на обилие сахаров в плодах.

Кроме того, обязательно следует помнить о том, что в виноградниках часто используется множество химикатов. Препараты, в основе которых используется сера и медь, применяются для защиты растений от вредителей. Поэтому перед тем, как употреблять виноград в пищу, его необходимо тщательнейшим образом помыть, чтобы избавиться от оставшихся на ягодах инсектицидов и других подобных веществ. Приобретая в магазине или на рынке эти сладкие дары природы, следует учитывать как их внешний вид, так и сезон, а также дату их сбора.

Ни в коем случае нельзя игнорировать индивидуальные особенности организма. При наличии какой-либо аллергии или невосприимчивости природных веществ, входящих в состав винограда, лучше отказаться от подобного лакомства. В случае возникновения непредвиденной реакции на съеденные ягоды, как пишет «Инфореактор», следует немедленно обратиться к лечащему врачу.