 

Звезда «Закрытой школы» Валерия Минина вышла замуж за коллегу Дмитрия Карташова

21.09.2020, 14:53, Разное

В своем микроблоге Instagram, в разделе сторис, актриса Валерия Минина опубликовала видео, на котором запечатлено ее бракосочетание с коллегой Дмитрием Карташовым. Известно, что звезда «Закрытой школы» позвала на свадебное торжество только самых близких людей.
Пара предпочла тихо расписаться в кругу родственников и друзей, отказавшись от пышного празднования. Валерия Минина надела белоснежное шифоновое платье с декольте, а свой образ дополнила легкими локонами. Дмитрий Карташов, как и полагается жениху, предстал в традиционном костюме черного цвета.

29-летняя актриса показала фрагмент, на котором она обнимает своего новоиспеченного 40-летнего супруга и подпрыгивает от счастья. Фолловеры поздравили звезду «Закрытой школы» и ее избранника с таким важным днем в их жизни. Паре пожелали счастья и благополучия, а также отметили, что актеры отлично смотрятся вместе.

Артисты познакомились в Московском Губернском театре, где они играют под руководством Сергея Безрукова. Муж Валерии Мининой известен зрителям по роли Рогожина в спектакле «Идиот», а его супруга, кроме сериала «Закрытая школа», снималась в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Дальнобойщики» и «Временно недоступен».

Поздравить молодоженов пришла и актриса Вера Шпак, которая также показала снимок с парой в своем Instagram. Артистка честно призналась: ее не пригласили, но она не могла пропустить это событие. Вера Шпак написала, что влюблена в эту пару, а также пожелала жениху и невесте сохранить любовь, заботу и трепет в отношениях на долгие годы.



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