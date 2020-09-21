 

Актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос

21.09.2020, 14:53, Разное

Согласно данным одного из членов ОНК столицы, актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос. О том, что артиста, осужденного на восемь лет, побрили «практически наголо», пишет издание «ПолитЭксперт».
По словам инсайдера, который посетил изолятор временного содержания, он увидел Михаила Ефремова с очень короткой стрижкой. Кроме этого, член ОНК Москвы поделился данными об условиях содержания актера, который стал виновником смертельного ДТП. Народный артист РФ сидит в компактной камере с другими заключенными. У них в распоряжении холодильник, телевизор и электрочайник.

Также стало известно, что соседи Михаила Ефремова по камере не курят, но против его курения они не возражают. Дело в том, что камера оборудована вентилятором, поэтому привычка актера никому неудобств не доставляет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Факультету журналистики МГУ присвоили имя Маргариты Симоньян

31.08 / Ксения Собчак не пришла на шоу «Звезды сошлись» для поддержки Михаила Ефремова

05.08 / Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

04.07 / В ВОЗ рассказали о самом эффективном препарате для лечения пациентов с коронавирусом

21.09 / В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

08.08 / Слон и Запашные

20.07 / “Лихие” 1990-е заложили основы сегодняшней России Владимира Путина

26.07 / Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной

15.09 / Появление сайта полпреда президента России в Белорусском федеральном округе объяснили технической ошибкой

29.06 / Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска