Актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос

21.09.2020, 14:53, Разное

Согласно данным одного из членов ОНК столицы, актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос. О том, что артиста, осужденного на восемь лет, побрили «практически наголо», пишет издание «ПолитЭксперт».

По словам инсайдера, который посетил изолятор временного содержания, он увидел Михаила Ефремова с очень короткой стрижкой. Кроме этого, член ОНК Москвы поделился данными об условиях содержания актера, который стал виновником смертельного ДТП. Народный артист РФ сидит в компактной камере с другими заключенными. У них в распоряжении холодильник, телевизор и электрочайник.

Также стало известно, что соседи Михаила Ефремова по камере не курят, но против его курения они не возражают. Дело в том, что камера оборудована вентилятором, поэтому привычка актера никому неудобств не доставляет.