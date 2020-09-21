Политика: Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

21.09.2020, 14:48, Новости дня

Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как РФ будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона?

Американский экспертный портал Defense One опубликовал материал аналитика Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий майора Шейна Прейзуотера, в котором тот рассуждает о сценариях войны с Россией и конкретно – об операции прорыва систем ПВО Калининграда.

Военный аналитик отметил, что для того, чтобы прорвать интегрированную систему ПВО российского анклава на Балтике, ВВС США в целом должны располагать 225 стратегическими бомбардировщиками – при том, что сейчас на вооружении Пентагона лишь 140 машин подобного класса: B-52 и B1 Lancer.

Майор Прейзуотер также упомянул перспективную разработку – стелс-бомбардировщик B-21. Но, посетовал эксперт, после списания «пятьдесят вторых» и замены их новыми B-21, общее число «стратегов» не будет превышать 100 единиц. Следовательно, для нейтрализации Калининграда на случай конфликта с Россией нужно наращивать выпуск новых бомбардировщиков.

В своем материале аналитик ссылается на заявление, которое в прошлом году сделал командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян. Генерал упомянул некую «многодоменную операцию» по прорыву Калининграда, которая предполагает одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Вероятнее всего, военные круги Вашингтона рассчитывают пополнить «парк» стратегических бомбардировщиков благодаря росту военных расходов США. Напомним, что президент Дональд Трамп дал добро на увеличение военного бюджета до 738 млрд долларов – на 22 млрд больше прошлогоднего бюджета.

Бомбардировщики B-52 уже вовсю используются для «прощупывания» российских границ на Балтике и Черном море. Впрочем, как отмечают российские военные эксперты, планы, озвученные генералом Харригяном и майором Прейзуотером, отдают маниловщиной.

«Американские расчеты количества бомбардировщиков для прорыва интегрированной ПВО Калининграда выглядят несерьезно. Система ПВО моделируется и формируется с учетом реальных возможностей потенциального противника», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ.

По свидетельству российского военного эксперта, американцы физически не смогут задействовать сто-двести стратегических бомбардировщиков, поскольку это противоречит тактике боя. «Надо также учитывать, что система противовоздушной обороны Калининградской области интегрирована в общую систему ПВО России, при угрозе нападения будут задействованы силы ПВО Балтийского флота и противовоздушная оборона нашего союзника по ОДКБ – Белоруссии. Для нейтрализации бомбардировщиков будет использована истребительная авиация. Из каких расчетов исходят американцы?» – отметил собеседник.

По оценке Бижева, готовность ПВО Калининграда адекватна не гипотетическим, а реально существующим силам и средствам США и НАТО в Европе. «Калининградская область – стратегически важный для нас анклав, поэтому там система ПВО особо усилена с учетом воздушных и космических средств нападения, реально наличествующих у потенциального противника», – отметил генерал-лейтенант в отставке.

Так, в частности, с 2012 года в Калининградской области развернуты системы ПВО дальнего действия С-400 «Триумф». Как отмечал портал «Военное обозрение», американские союзники в регионе, в частности Польша, опасаются размещения в ближайшем будущем в Калининграде новейших систем ЗРК С-500 «Прометей». Как признают те же польские эксперты, совместные российско-белорусские учения в Западном военном округе летом этого года показали: в Калининградской области и на западной границе Белоруссии сосредоточено едва ли наибольшее в мире количество установок РЭБ.

«Противников мы оцениваем по количеству стратегических наступательных сил, – резюмировал Бижев. – Берется наличный состав воздушных сил противника, возможность их усиления и наращивания, рассчитываются математические модели. Есть понятие «математическое ожидание числа уничтоженных целей». Проводится моделирование виртуального сражения – и смотрим, какой ущерб понесет нападающая сторона и какой получит обороняющаяся».

Но сам факт того, что не только аналитики в майорском звании, но и высшие офицеры ВВС США делятся планами прорыва обороны Калининграда, не может не вызывать тревогу, заметил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Подобные статьи свидетельствуют, что США собираются выступить в качестве агрессора, нападающей стороны, – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. – Я бы посоветовал этим авторам проектов, вместо того, чтобы делать глупые заявления, просто сделать для себя выводы, что не надо даже думать о какой-то возможной победе над Россией, потому что это закончится тем, что США исчезнут с лица земли.

Как говорится, будет пролив Сталина между Канадой и Мексикой».

«Если все же рассматривать американские выкладки в серьезном, практическом плане, то – если бы такие действия последовали, бомбардировщики были уничижены на расстоянии более 300 км еще до входа в воздушную зону России. Не исключена и ядерная фаза, которая приведет к тому, что США будут стерты с политической карты мира российским ударом возмездия. Если Соединенные Штаты хотят себе такую судьбу, пусть попытаются напасть. Но думаю, что в Пентагоне принятие решений находится в руках более ответственных генералов, которые занимаются планированием, отдают себе в этом отчёт и на подобного рода военные авантюры не пойдут».

Калининград – часть России, поэтому любая попытка «подавить систему ПВО» будет означать прямое нападение на Россию со всеми вытекающими оттуда последствиями, что не могут не понимать в Вашингтоне, резюмировал Коротченко. «Поэтому они могут суетиться, что-то комментировать, но никуда не сунутся, потому что знают, что их будет ждать ответ России», – добавил собеседник.

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