Путин попросил главу Росреестра доложить о ситуации с гаражной амнистией

21.09.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Росреестра Олегом Скуфинским, глава государства попросил доложить о ситуации с гаражной амнистией.

«Ваша структура является важнейшей составной частью экономического блока правительства, безусловно, но имеет выходы и на социальную сферу. С такой темы я бы хотел начать, она и экономическая, и в то же время имеет ярко выраженную социальную составляющую – это «гаражная амнистия». А потом поговорим и по другим темам», – приводятся слова президента в стенограмме на сайте Кремля по итогам встречи.

«Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить», – ответил глава ведомства.

Путин поинтересовался, будет ли это сделано до конца года. «До конца текущего года рассчитываем это сделать», – сказал Скуфинский, отметив, что сложностей в данном вопросе не видит.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». По его словам, он сам пострадал из-за отсутствия такого закона: у премьера был гараж, который, к сожалению, не удалось удержать.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» поможет более 4,5 млн автовладельцам.