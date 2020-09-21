Сокамерник постриг Ефремова в СИЗО

21.09.2020, 14:48, Новости дня

Один из сокамерников актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом, постриг его в СИЗО, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Литвинович посетила артиста в СИЗО вместе с одним из его адвокатов Романом Филипповым, передает ТАСС.

«Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией. Завтра адвокат снова придет», – уточнила она.

В понедельник правозащитники впервые посетили камеру актера. Оба соседа Ефремова младше его – они 1980-х годов рождения. Один из них и постриг артиста.

По словам Литвинович, Ефремов был очень рад увидеться женой в СИЗО, которая впервые посетила мужа 17 сентября, передает РИА «Новости».

Также правозащитница отметила, что камера Ефремова находится в нормальном состоянии.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.