Объявлено время выступления Путина на Генассамблее ООН

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21.09.2020, 14:43, Разное

Видео выступления президента России Владимира Путна на Генеральной Ассамблее ООН будет опубликовано 22 сентября в 18:00, передает “Царьград” со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Сама запись была сделана еще 18 сентября. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в мире подавляющее большинство мировых лидеров будут принимать участие в этом мероприятии именно в таком формате.



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