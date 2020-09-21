Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии

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21.09.2020, 14:23, Разное

Наталья Поклонская обеспокоена протестами в Белоруссии. Она допустила, что приход оппозиции к власти может привести к развалу страны. “Я за законный порядок смены власти”, – поделилась своим мнением политик в интервью журналистке Ксении Собчак.

В качестве негативного примера она привела Майдан на Украине. Тогда люди вышли на главную площадь Киева, потому что хотели перемен. Жители страны мечтали сблизиться с Евросоюзом и положить конец коррупции. Но вместо этого началась гражданская война.

Примечательно, что Наталья Поклонская отказалась прокомментировать результаты выборов президента Белоруссии 9 августа. Она назвала это внутренними проблемами республики. “Пусть белорусы разберутся без внешнего вмешательства”, – цитирует ее URA.ru.

По подсчетам Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голос большинство жителей Белоруссии – 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Против всех высказались около 4% граждан.

Сразу после оглашения итогов голосования по всей стране начались акции протеста. В крупных городах силовики использовали водометы и светошумовые гранаты для того, чтобы успокоить демонстрантов. Многие пожаловались на избиения со стороны милиционеров.



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