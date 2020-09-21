 

На катере в Мытищах нашли двух мертвецов

21.09.2020, 14:23, Разное

К берегу Клязьминского водохранилища возле деревни Сорокино в подмосковных Мытищах был пришвартован На его борту были обнаружены тела мужчины и женщины, передает сайт “Подмосковье сегодня”. По предварительным данным, они запустили в каюте переносной генератор. Однако это устройство не предназначалось для отопления. В результате несчастные насмерть отравились угарным газом.



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