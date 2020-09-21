 

Учёные обнаружили около острова Калверт пожирающего креветок паразита

21.09.2020, 14:17, Разное

Исследователями впервые был найден паразит Orthione griffenis, который пожирает креветок. Экземпляр ракообразного был обнаружен около острова Калверт в зоне Британской Колумбии.
Данный паразит – выходец из РФ и Азии, он является достаточно опасным существом. За прошедшие тридцать лет данный рак убил целые виды грязевых креветок вблизи Калифорнии и Вашингтона, последствием стал упадок слабых экосистем местности. Orthione griffenis пробирается в жабры грязевой креветки, затем поглощает её, находясь внутри и выпивая кровь. После этого креветки лишены силы и не могут размножаться.

К «нулевым» годам вредитель дошел до острова Ванкувер. Сейчас океанографы выявили его неподалеку Калверта – это значительный переход ракообразного на север примерно на 300 км. Ранее наука ложно считала, что паразит переносится, лишь одолевая дистанции в балластных емкостях судов. Но в ходе недавнего открытия полученные данные про микроскопического рачка свидетельствуют о следующем: он перемещается по воде сам по себе.

Ученые допускают, что в след за северным побережьем Британской Колумбии паразит продолжит перемещение в сторону Аляски, которая считается высшим рубежом области грязевых креветок.



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