 

Эндокринолог Бочарова рассказала о последствиях для организма отказа от сахара

21.09.2020, 14:17, Разное

Врач-эндокринолог Татьяна Бочарова проинформировала журналистов об изменениях, происходящих с организмом человека в случае, когда сахар исключается из рациона. В первую очередь, появится улучшение вкусовых рецепторов, затем уходит лишний вес.
Татьяна Бочарова объяснила, что сладкое зачастую является причиной не только заболеваний ротовой полости, но и бессонницы. Однако полностью убрать сахар из рациона невозможно, так как он содержится не только в конфетах и тортах, но и в йогуртах и даже в соусе чили, а вот уменьшить его количество в своём питании – вполне по силам любому человеку. Прежде всего, из-за стола необходимо выходить с чувством сытости, однако не стоит совмещать отказ от сладкого с диетой, что для организма станет стрессовой ситуацией. Эндокринолог советует, исключив сладости, компенсировать их отсутствие медленными углеводами: овощами, необработанными крупами, макаронами из твёрдых сортов пшеницы и цельнозерновым хлебом. Это позволит в течение дня чувствовать себя сытым, не будет скачков концентрации глюкозы, а вечером человек не почувствует усталости.

Через 3 дня исчезнет психологическая зависимость от еды и появится хороший сон, через 5 – кишечник станет результативнее работать и улучшится состояние кожи, так как сахар – это главный разрушитель коллагена, препятствующего появлению морщин. Спустя неделю человек похудеет в пределах 1 килограмма, а по завершении месяца жизни без сладкого вес снизится до 4 килограммов и состояние здоровья стабилизируется.

Доктор подытожила, что через год не только улучшится общая клиническая картина, но и укрепится иммунитет. Человек даже реже будет посещать стоматолога по причине отсутствия кариеса, передаёт РИА «Новости».



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