Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

21.09.2020, 14:15, Новости дня

Видеокамера на 108 мегапикселей – это слишком даже для многих флагманских моделей смартфонов. А компания Xiaomi решила выпустить относительно недорогой гаджет с таким мощным устройством.

По имеющейся информации, смартфон выйдет под брендом Redmi, модель получит название Mi 10. Пока же в различных источниках он фигурирует под названием Gauguin.

Как отмечают эксперты, скорее всего Xiaomi не остановится на разработки всего одной версии такого аппарата, а представит целую линейку гаджетов, которые будут отличаться друг от друга техническими характеристиками и ценой. Известно также, что мощная камера разработана совместно с инженерами из Samsung. Первый Xiaomi из нового модельного ряда уже прошел сертификацию в Китае.