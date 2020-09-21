 

Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

21.09.2020, 14:15, Новости дня

Видеокамера на 108 мегапикселей – это слишком даже для многих флагманских моделей смартфонов. А компания Xiaomi решила выпустить относительно недорогой гаджет с таким мощным устройством.

По имеющейся информации, смартфон выйдет под брендом Redmi, модель получит название Mi 10. Пока же в различных источниках он фигурирует под названием Gauguin.

Как отмечают эксперты, скорее всего Xiaomi не остановится на разработки всего одной версии такого аппарата, а представит целую линейку гаджетов, которые будут отличаться друг от друга техническими характеристиками и ценой. Известно также, что мощная камера разработана совместно с инженерами из Samsung. Первый Xiaomi из нового модельного ряда уже прошел сертификацию в Китае.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

11.09 / ДТП с пятью жертвами под Киевом. Задержали водителя грузовика, который выехал на встречную полосу

04.07 / Зеленский ответил на вопрос о требовании России

23.07 / Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

06.08 / CBS – власти Ливана пообещали призвать к ответу виновных во взрывах

15.07 / Обстрел группы эвакуации под Зайцево. В 35-й бригаде рассказали, что тело военного медика до сих пор не эвакуировали, судьба еще одного военнослужащего неизвестна

27.06 / Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

30.08 / SpaceX отложила запуск миссии Starlink из-за плохой погоды

08.09 / Родственники Колесниковой написали заявление в милицию о ее исчезновении

20.08 / Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска