Зара спровоцировала слухи о романе с бойцом из команды Конора Макгрегора: первое фото

21.09.2020, 14:10, Разное

Певица Зара – не из тех звезд, которые любят распространяться о личной жизни, поэтому после ее развода в 2016 году с начальником Управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Сергеем Ивановым прессе не было известно, кто смог покорить ее сердце. И вот, информация появилась, причем предоставил ее сам предполагаемый возлюбленный Зары: им оказался ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, 34-летний Артем Лобов, который тренируется в команде Конора Макгрегора и является его основным спарринг-партнером. Несколько минут назад Артем опубликовал в Instagram фотографию с Зарой, на которой запечатлена их сцена прощания на одном из московских вокзалов, и подписал:

Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё…

Зара на такую публикацию ответила смайлом в виде сердца в комментариях.

Еще несколько лет назад в интервью журналу HELLO! Зара рассказывала, о каком мужчине мечтает:

Твердо стою на ногах и прекрасно понимаю, кого бы хотела видеть рядом с собой. Думаю, в моей жизни не по­явится такой человек, который будет ставить мне подобные условия – либо он, либо моя профессия. <…> Мне кажется, это желание каждой женщины – чтобы рядом был мужчина, на которого можно положиться, которому мож­но доверять. Возможно, Господь пошлет мне такого человека.

Напомним, Зара была замужем дважды: в 2004-м она обвенчалась с сыном губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, вице-президентом по информационным технологиям банка “Санкт-Петербург” Сергеем Матвиенко. Но их брак просуществовал всего полтора года. В 2008-м Зара стала женой начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы Сергея Иванова. Через два года, в 2010-м, у пары родился сын Даниил, а еще через два, в 2012-м – сын Максим. Этот брак также распался – в 2016 году.