 

Россия заявила о способности защититься при любом развитии ситуации с ДСНВ

21.09.2020, 14:08, Новости дня

В РФ созданы все необходимые системы и потенциал для обеспечения безопасности при любом развитии ситуации с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«У нас уже созданы все необходимые системы и создан потенциал для гарантированного обеспечения национальной безопасности, безопасности союзников при любом развитии событий», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

При этом он подчеркнул, что РФ выступает в пользу сохранения режима контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере, поскольку считает это правильным с точки зрения стратегической стабильности. 

Рябков отметил, что РФ готова обсуждать контроль над вооружениями с любой администрацией США. 

По его словам, российская сторона планирует заниматься проблемами, которые ее интересуют: «американская ПРО, перспектива появления ударных вооружений в космосе, новые системы, в том числе, стратегической дальности в обычном оснащении – американский гиперзвук, американские крылатые ракеты всех видов базирования. 

Вместе с тем дипломат заявил, что шансы на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях минимальны. 

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил, что договор по ДСНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». По его словам, после возможного переизбрания Трампа в ноябре «цена вопроса повысится».

В сентябре сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3. В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом РФ отказалась  спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Бейруте после взрывов задержаны 16 служащих порта

05.08 / Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила почти 5 процентов

17.09 / Работа политической подгруппы ТКГ заблокирована – Гармаш

01.08 / Восстановление территориальной целостности Украины должно оставаться основополагающим принципом в политике ЕС относительно РФ – Кулеба

29.06 / Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

30.07 / Ефремова доставили в суд для участия во втором судебном заседании

12.07 / “Духовник Поклонской” потребовал, чтобы Путин передал ему власть

31.08 / Число заболевших COVID-19 в США приблизилось к 6 миллионам

26.06 / США ввели «гонконгские» санкции против Китая

09.07 / Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска