 

Женщина погибла в московском метро

21.09.2020, 14:08, Новости дня

В московском метро женщина погибла после падения на рельсы, инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии, сообщил представитель экстренных служб города.

«Тело погибшей женщины извлечено на платформу станции «Лермонтовский проспект», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, задержка в движении поездов составляла 15 минут.

Пресс-служба метро Москвы в Twitter позже сообщила, что движение после происшествия восстановлено. До этого она сообщала, что движение было перекрыто из-за человека на пути.

В июне движение поездов на центральном участке Сокольнической линии останавливали из-за пассажира, который спустился и скрылся в тоннеле.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

27.06 / Найдены самые северные позиции советской артиллерии времен ВОВ

23.07 / В ОБСЕ назвали условия всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Полный перечень

30.07 / Петербургский полицейский спас утопающую любительницу селфи

27.06 / США встали на защиту памятников

05.09 / Белорусская оппозиция поставила ультиматум преподавателям и ректорам вузов

27.07 / Катастрофа МАУ. В МИД Украины сообщили дату консультаций с Ираном о компенсациях семьям погибших

14.09 / Островский победил на выборах губернатора Смоленской области

03.07 / Козак прилетел в Берлин для обсуждения ситуации в Донбассе

17.07 / В США арестовали более 20 членов и лидеров MS-13

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска