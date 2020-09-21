 

Мнение: едем мы друзья, в дальние края….

21.09.2020, 14:00, Разное

..
 Нехорошо родину ругать,  – приоткрыв веки, сказал один из оставшихся, – какая ни есть, а она у тебя одна.
 Так я не родину ругаю, а власть и её холопов – застенчиво пробормотал отъехавший.
 Власть – она от Бога, какая есть. А холопы это традиция, при Екатерине Великой были, при Александре Освободителе были, при Иосифе Грозном были, а уж при Владимире Ясном Солнышке и сам Бог велел, – сурово ответил оставшийся.
 Так если у власти сидят воры и казнокрады, как же она может быть от Бога? – удивился отъехавший.
 Она от Русского Бога, – без раздумий ответил оставшийся, – а у него всё может быть. Как положено и не нам рассуждать и не вам, отъехавшим, предателям.

 Так какой же я предатель, – заерзал отъехавший, – я просто поехал за лучшей жизнью. Кто из Васюков в Москву за этим едит, а я просто чуть дальше, за пределы Москвы….
 Пересек границу бывшей родины и всё, отрезаный ты ломоть без права голоса, – непоколебимо сказал оставшийся – ибо предал ты власть и родину под нею.
 Так ведь и власть была другая, и границы другие, когда я уезжал, – слабо возразил отъехавший.
 Это для тебя они были другими, а для нас они все одни и те же – от Бога – закрывая глаза, просопел оставшийся.
 Сон разума порождает чудовищ, – сказал отъехавший, но в ответ ему уже раздался традиционный российски храп.

Источник: Теория элит



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Три встречи с чудовищем Вендиго

21.07 / Джонни Депп спрятал дорогое колье для Кейт Мосс между ягодиц

17.08 / Ученые: Риск заболеть диабетом зависит от графика работы

15.08 / Мнение: Батька отпустил ЧВКшников

06.07 / «Москва должна дать гарантии освобождение всех английских пленных в России»

31.08 / Медики назвали продукты для мужского здоровья

02.07 / Бузова пожаловалась на «кривой рот» из-за перенесенной накануне операции

12.09 / Оппозиция по-сибирски

14.07 / Для лечения эпилепсии и аритмии ученые предложили использовать маринованные каперсы

22.07 / Мнение: О самой веской причине убрать Трампа навсегда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска