Мнение: едем мы друзья, в дальние края….

21.09.2020, 14:00, Разное

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Нехорошо родину ругать, – приоткрыв веки, сказал один из оставшихся, – какая ни есть, а она у тебя одна.

Так я не родину ругаю, а власть и её холопов – застенчиво пробормотал отъехавший.

Власть – она от Бога, какая есть. А холопы это традиция, при Екатерине Великой были, при Александре Освободителе были, при Иосифе Грозном были, а уж при Владимире Ясном Солнышке и сам Бог велел, – сурово ответил оставшийся.

Так если у власти сидят воры и казнокрады, как же она может быть от Бога? – удивился отъехавший.

Она от Русского Бога, – без раздумий ответил оставшийся, – а у него всё может быть. Как положено и не нам рассуждать и не вам, отъехавшим, предателям.

Так какой же я предатель, – заерзал отъехавший, – я просто поехал за лучшей жизнью. Кто из Васюков в Москву за этим едит, а я просто чуть дальше, за пределы Москвы….

Пересек границу бывшей родины и всё, отрезаный ты ломоть без права голоса, – непоколебимо сказал оставшийся – ибо предал ты власть и родину под нею.

Так ведь и власть была другая, и границы другие, когда я уезжал, – слабо возразил отъехавший.

Это для тебя они были другими, а для нас они все одни и те же – от Бога – закрывая глаза, просопел оставшийся.

Сон разума порождает чудовищ, – сказал отъехавший, но в ответ ему уже раздался традиционный российски храп.