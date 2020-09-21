Украина заявила о слежении за ходом учений «Кавказ-2020»

21.09.2020, 13:48, Новости дня

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить «признаки угроз национальной безопасности», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«Украина внимательно следит за ходом российских военных учений «Кавказ-2020», чтобы своевременно выявить признаки угроз национальной безопасности», – передает РИА «Новости» слова Данилова.

Он отметил, что со своей стороны на Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.