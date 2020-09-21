На выборах президента Украины Зеленского готовы поддержать почти 32% украинцев

21.09.2020, 13:20, Новости дня

Если бы выборы президента Украины прошли в середине сентября, то наибольшее количество голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные 21 сентября.

По данным КМИС, Зеленского готовы поддержать 31,8% опрошенных, которые определились с выбором.

Вместе с нынешним президентом во второй тур прошел бы его предшественник на посту главы государства, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, которого готовы поддержать 18,9% украинцев.

Еще 13,3% респондентов проголосовали бы за сопредседателя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко, 9,8% – за лидера “Батьківщини” Юлию Тимошенко, 6,8% – за экс-главу СБУ и председателя партии “Сила и честь” Игоря Смешко, 6% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 4,9% – за лидера “Гражданской позиции” Анатолия Гриценко, 2,3% – за экс-нардепа Александра Вилкула.

Другие кандидаты в сумме набрали бы 6,1% голосов избирателей.

Опрос проводился с 12-го по 16 сентября 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

В первом туре президентских выборов в марте 2019 года Зеленский набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.