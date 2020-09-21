Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою “историю коронации”

21.09.2020, 13:20, Новости дня

Украинский телеведущий Владимир Остапчук 20 сентября в Instagram заявил, что благодарен своей невесте Кристине Горняк за то, что спасла его во время лечения от СOVID-19.

“У людей по поводу коронавируса сейчас неразбериха в головах еще больше, чем весной, поэтому расскажу свою “историю коронации”, – написал он.

По словам ведущего, первыми симптомами заболевания стали озноб, кашель, ломота во всем теле, а к вечеру поднялась температура и исчезло обоняние. В тот же день у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

“Начинается удушливый кашель. Колем дексаметазон, едем домой”, – вспоминает шоумен.

На следующий день, по словам Остапчука, начался ад, который длился трое суток.

“Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым днем все хуже и хуже. Приходит результат третьего теста – это коронавирус”, – написал он.

Остапчук отметил, что самочувствие улучшилось только на шестой день, а спустя две недели тест дал отрицательный результат на коронавирус.

“Благодарен своему ангелу-хранителю [невесте] Кристине Горняк, что спасла меня. Хотя она сказала: “Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба”, – заявил Остапчук.

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КАК МЫ ПОБЕДИЛИ КОРОНАВИРУС * Судя по вопросам, которыми вы нас забросали, я понял одно – у людеи * по поводу коронавируса сеи * час каша и неразбериха в головах еще * больше, чем веснои * , поэтому расскажу свою историю «коронации» * День первыи * По прилету со Львова утром резко становится плохо, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. Ложусь спать на пару часов, температуры нет. 16:00 – через пару часов сна весь мокрыи * , температура 39,6. Панадол. 17:00 – понимаю, что не чувствую ни запахов, ни вкусов. 17:30 – пишу видеообращение, что не могу подвергать опасности собравшихся на стендап, безумно расстроен. 18:00 – скорая везе * т в 12 больницу. Рентген показывает двустороннюю пневмонию, температура по прежнему до 40. Начинается удушливыи * кашель. Колем дексамитазон, едем домои * . * День 2 – 5. Ад, просто ад. Температура сбивается очень плохо, два раза чуть не теряю сознание, с каждым дне * м все хуже и хуже. Приходит результат третьего ПЦР теста – это коронавирус. Лечим цепефимом и дексамитазоном. В один вечер на полном серьезе беру паспорт и порываюсь ложиться в больницу. Кристина продолжает мое лечение, хотя сама на ногах при минимуме симптомов тоже переносит «корону». * День 6-9 Постепенно становится лучше. Вернулся нюх, чувствую запахи как и раньше. Температурит до 37,2. Иде * м на поправку. * День 10-14 Практически здоров, антибиотики, витамины, цинк, разрабатываю легкие, надуваю шары) Из побочных эффектов – сильно потею ночью, меняю по 2 футболки. Бессонница. * День 15 Сдае * м повторно тесты – негативные. Еще * 2 дня курс антибиотиков. Первыи * раз выхожу в люди и пью кофе (сорри). * Благодарен своему ангелу-хранителю @kristygor что спасла меня * Хотя она сказала «Я бы и с того света тебя достала, у нас на носу свадьба» * Всем, кто говорит, что это заговор, болеют звезды, это обычных грипп – не даи * Бог вам пережить то, что ощутили мы за эти две недели. * Берегите себя и, правда, не относитесь к COVID 19 легкомысленно. Я со своим прекрасным иммунитетом тоже думал – даже не почувствую. Опыт еще * тот Обнял

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 20 Сен 2020 в 9:22 PDT

О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал “Украина”, на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с невестой Кристиной Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

9 сентября невеста Остапчука сообщила, что из-за болезни вынуждена отменить свадебную церемонию.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

По состоянию на утро 21 сентября в мире зафиксировано 30,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерло почти 960 тыс. человек, выздоровело 21,1 млн – об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на утро 21 сентября.

В Украине зарегистрировано 178 353 случая коронавирусной инфекции. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3583, выздоровело 78 184 пациентов.