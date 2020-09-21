“Укрзалізниця” возобновила продажу билетов в городах, вышедших из “красной” карантинной зоны (список)
21.09.2020, 13:20, Новости дня
Благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в котором обновлен порядок распределения карантинных зон, “Укрзалізниця” с 21 сентября возобновила продажу билетов на поезда дальнего следования в ряд городов и районов.
Ранее продажа билетов на эти направления была приостановлена, сообщается на сайте “Укрзалізниці”.
Продажа билетов будет открыта со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка
№8/7 Черновцы – Киев
№12/11 Одесса – Львов
№15/16 Харьков – Рахов
№21/22 Харьков – Трускавец
№41/42 Днепр – Трускавец
№43/44 Ивано-Франковск – Киев
№45/46 Ужгород – Лисичанск
№49/50 Киев – Трускавец
№81/82 Киев – Ужгород
№86/85 Львов – Новоалексеевка
№98/97 Ковель – Киев
№108/107 Одесса – Ужгород
№110/109 Львов – Херсон
№118/117 Черновцы – Киев
№136/135 Одесса – Черновцы
№145/146 Киев – Измаил
№217/218 Киев – Рахов
№702/701 Львов – Черновцы
№715/716 Киев – Львов
№743/744 Киев – Львов
№749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр, уточнила пресс-служба “Укрзалізниці”.
16 сентября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление о правилах зонирования регионов по эпидемической ситуации, смягчив требования для отнесения региона к “красной” зоне.
Постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, Кабмин Украины принял 16 сентября.
26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.
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