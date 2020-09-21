Минздрав Украины подавал запрос на выделение 296 млрд грн на медицину в проекте госбюджета на 2021 год

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21.09.2020, 13:20, Новости дня

Минздрав Украины подавал запрос на выделение 296 мдрд грн на финансирование сферы здравоохранения в 2021 году. Об этом на брифинге 21 сентября сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы в своем бюджетном запросе подали общий бюджет 296 млрд грн. Это происходило после многочисленных консультаций. Это было наше видение. Эта сумма предусматривала и противодействие коронавирусной болезни [COVID-19], и закупку соответствующих вакцин. Программа медгарантий – средства, которые направляются на первичную медпомощь, на экстренку, на специализированную и высокоспециализированную – мы подали в размере 225 млрд. грн. Это минимум, на который мы вышли, потому что рассчеты у нас были немного больше”, – сказал министр.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Как сообщили в Минфине, в 2021 году на сферу здравоохранения планируют выделить 156,1 млрд грн., 123,4 млрд грн из которых составят расходы по программе медгарантий. Еще 19,4 млрд намерены предусмотреть на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что расходы на медицину в госбюджете на 2021 год являются беспрецедентными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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