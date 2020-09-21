“Беларуськалий” сообщил о задержании рабочих

21.09.2020, 13:20, Новости дня

Белорусские силовики задержали группу рабочих, собравшихся на территории рудоуправления ОАО “Беларуськалий”, чтобы поддержать протестующего шахтера. Об этом в Telegram сообщил стачком предприятия утром 21 сентября.

“Захват был молниеносным. Народ даже глазом не успел моргнуть, как ОМОН из нескольких бусов налетел на группу мирных рабочих, которые вышли, чтобы поддержать своего коллегу”, – рассказали рабочие.

По информации стачкома, утром 21 сентября шахтер Олег Куделка из четвертого рудоуправления отказался выходить на поверхность после работы. Так он выразил протест “против зверств со стороны преступной власти в отношении мирного населения Беларуси”.

“Нервы еще одного шахтера не выдержали творящегося в стране беспредела и беззакония. После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований, – пишет стачком предприятия.

Жена Куделка рассказала, что его подняли из шахты и на машине скорой помощи отвезли в психоневрологический диспансер.

“Поступила информация от жены Олега. Он звонил ей и передал примерно следующее: подняли на поверхность, загрузили в скорую и в сопровождении машины с неизвестными лицами везут в психо-невралогический диспансер”, – рассказали в стачкоме.

Горняк сформулировал свои основные требования в письме. В частности, он выступил за отставку гендиректора “Беларуськалия”, освобождение заключенных членов стачкома, отмену решения по увольнению бастующих работников предприятия и прекращение насилия силовиками.

Работники рудников “Беларуськалия” прекратили добычу руды 17 августа с требованием отставки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лукашенко в ответ сказал, что пригласит шахтеров из Украины работать на “Беларуськалии”. Украинские шахтеры начали записывать видеообращения к своим белорусским коллегам с хештегом #українськіШахтаріНеШтрейкбрехери.

ОАО “Беларуськалий” экспортирует свою продукцию почти в 120 стран мира, сказано на сайте предприятия. В его состав входят четыре рудоуправления, а также вспомогательные и обслуживающие подразделения (транспортные, энергетические, ремонтные, строительные и другие фирмы и цеха).

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.