Счетная палата озвучила, на сколько процентов выросла реальная пенсия в России

21.09.2020, 13:17, Разное

Счётная палата обнародовала информацию относительно увеличения реальной пенсии в России. Согласно официальным данным, за прошлый год размер выплат лицам, достигшим пенсионного возраста, вырос на полтора процента.

По сравнению с 2018 годом начисления пенсионерам в прошлом году стали больше. Процентное отношение, как свидетельствуют отчётные данные Счётной палаты, составило 1,5 процента, в рублевом эквиваленте это почти 800 рублей. В среднем граждане Российской Федерации сейчас получают примерно 14,6 – 15,4 тысячи рублей пенсии. За весь 2019 год увеличение составило почти 1 тысячу рублей.

По информации экспертов-аналитиков, пенсия и средняя зарплата по стране за год повысились на более 29,5%. Если сравнивать с предыдущим годом, то соотношение соответствует почти 21%. При этом наблюдается и увеличение бюджета Пенсионного фонда РФ. Этот показатель специалисты Счётной палаты отмечают на уровне 511 миллиардов рублей. В процентах эта цифра составляет 6,2%.

Стоит отметить, что главным источником пополнения казны ПФ называются перечисления в виде страховых взносов от работающих граждан. Ранее Министерство труда Российской Федерации публиковало прогноз, в котором среднегодовому размеру страховой пенсии для неработающих пенсионеров предсказывался размер индексации в 56,3%. Как пишет «Политэксперт», пенсия в 2021 году поднимется до более чем 17,4 тысячи рублей.