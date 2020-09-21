Олеся Судзиловская удивила поклонников образом в прозрачной блузке

21.09.2020, 13:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Олеся Судзиловская показала образ, который она выбрала для похода на показ фильмов в Сочи в Зимнем театре. 46-летняя актриса удивила поклонников не шикарным вечерним платьем, а городским «луком» – прозрачной блузкой и бежевыми шортами с высокой талией.

Олеся Судзиловская, как и многие представители российского кинематографа, с удовольствием посетила после длительного карантина светское мероприятие. Артистка появилась на красной дорожке «Кинотавра», а также была на официальном показе картин. Она опубликовала в Instagram несколько селфи, показав подписчикам, как собирается на мероприятие. 46-летняя знаменитость запечатлела себя в прозрачной ретро-блузке с широкими рукавами и шортах с поясом-шнурком. Свой образ звезда дополнила серебряной цепочкой и белым широким браслетом с гравировкой. Стройные ноги актриса подчеркнула босоножками на высоких каблуках. Волосы Олеся Судзиловская уложила в крупные локоны, а глаза выделила благодаря применению техники смоки-айс.

Подписчики засыпали артистку комплиментами, похвалив ее смелый и стильный образ. Многие отметили искреннюю улыбку знаменитости, а также ее актерский талант.