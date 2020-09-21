Найдено новое доказательство теории струн

21.09.2020, 13:17, Разное

Американским математикам удалось найти еще одно доказательство, подтверждающее теорию струн. Для этого исследователи из института штата Юта исследовали двумерные К3-поверхности, результаты работы дали улучшенное представление о том, как могут взаимодействовать струны в пространстве-времени.

Теорию струн обычно называют универсальной, поскольку она способна объединить в себе квантовую механику и ОТО Эйнштейна. Согласно данной теории существует некие вибрирующие волокна, пронизывающие Вселенную. Они регулярно взаимодействуют друг с другом, объясняют природу фундаментальных процессов, но кроме косвенных доказательств их существования у ученых ничего нет.

Новые доказательства аналогичным образом относятся к разряду косвенных. Ученые исследовали расслоение и разнонаправленность компактных К3-поверхностей, чтобы улучшить понимание того, как струны взаимодействуют друг с другом в пространстве-времени. Математики считают, что теорию струн можно использовать в расчетах для углубленного понимания физических процессов во Вселенной.