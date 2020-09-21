В следующем обновлении Adobe уберет из Photoshop осветлитель кожи

21.09.2020, 13:16, Разное

После массового давления со стороны общественности в Twitter американский разработчик програмного обеспечения Adobe уберет из своей следующей версии фоторедактора Photoshop инструменты по осветлению участков кожи.

Компания принесла глубочайшие извинения за предоставление возможностей для угнетения расовых меньшинств на протяжении 30 лет.

В описании следующего обновления фоторедактора уже появился перечень изменений. Теперь режим цветокоррекции не будет работать, если программа обнаружит на слое чернокожего человека, а встроенный текстовый редактор будет оснащен словарным фильтром, который будет цензурировать неполиткорректные выражения.

Также компания проведет выборочное тестирование новой модели распространения своего программного обеспечения, в котором чернокожие фотографы и дизайнеры будут получать бесплатную лицензию на редакторы за счёт увеличения стоимости подписки для не цветных пользователей.

Инициативу уже поддержали журналисты CNN и ABC News.

– Мы полностью согласны с новой политикой Adobe, но, к сожалению, без инструментов осветления кожи мы вынуждены будем перейти на другие фоторедакторы для освещения криминальной хроники, — заявил главный редактор CNN Маркус Браун.