 

В Подмосковье «заминировали» все роддома

21.09.2020, 13:08, Новости дня

В Московской области анонимный источник сообщил о «минировании» всех родильных домов на территории региона, это сообщение проверяется, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного злоумышленника о том, что во всех родильных домах на территории Подмосковья заложены взрывные устройства. На место для проверки информации выехали специалисты экстренных служб и правоохранители», – сказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что эвакуация роддомов не проводится.

В Московской области насчитывается около 50 родильных домов.

В конце августа в Подмосковье «заминировали» все больницы, ТЦ и гипермаркеты. Источник сообщения также был анонимным.

До этого в Московской области сообщалось об угрозе взрывов во всех гостиницах и ТЦ. После подобного сообщения экстренные службы проверяли также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / На борту заболеть очень сложно: глава “Аэрофлота” заверил в безопасности полетов

30.07 / Военнослужащий Черноморского флота арестован за госизмену в пользу Украины

05.09 / Эколог: Водный путь, который может соединить Черное и Балтийское моря, – большая международная афера

13.09 / От коронавируса умер главный педиатр Львова

01.07 / Приватизация в Украине. За пять месяцев в бюджет перечислено 500 млн грн

25.08 / Le Figaro – наблюдавшие Навального российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, о которых заявили немецкие коллеги

30.07 / Минспорт собрался минимизировать риски смены гражданства ведущими легкоатлетами

14.07 / В мире: Предатель уничтожил половину Оклахомы

29.06 / Минтранспорта назвало сроки восстановления международных ж/д перевозок

01.09 / В Болгарии приостановили расследование отравления бизнесмена Гебрева. Предположительно, к нему было причастно ГРУ РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска