Тихановская призвала ЕС не финансировать власти Белоруссии

21.09.2020, 13:08, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится на встрече с главами МИД Евросоюза и членами Европарламента в Брюсселе, призвала лидеров ЕС не финансировать белорусские власти.

«Не поддерживайте режим финансами, не признавайте Лукашенко легитимным лидером и рассматривайте координационный совет как легитимный орган народа Белоруссии по ведению диалога с властью», – цитирует РИА «Новости» Тихановскую.

В понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД ЕС обсуждают дополнительные санкции против белорусских чиновников за нарушения в ходе президентских выборов 9 августа, а также за применение силы против демонстрантов. Также главы МИД обсудят обстановку в Ливии и отношения со странами Африки.

Напомним, руководители дипломатий стан Евросоюза и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявили о намерении провести неформальную встречу с Тихановской в Брюсселе.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал неприкрытым вмешательством во внутренние дела Белоруссии участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС.

Накануне Тихановская одобрила планы Евросоюза о введении санкций против Белоруссии. Вместе с тем в Европарламенте предложили внести россиян в этот список санкций.