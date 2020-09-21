 

«ДОМ-2»: Беременную Левченко госпитализировали после ссоры с Блюменкранцем

21.09.2020, 12:53, Разное

Ряд СМИ, ссылаясь на микроблог Instagram Анны Левченко, распространил информацию о том, что ее госпитализировали после ссоры с супругом Валерием Блюменкранцем. По некоторым данным, звезды «ДОМа-2» поссорились во время свадебного торжества Ильи Яббарова и Анастасии Голд.
На данный момент страница Анны Левченко в Instagram удалена. Однако ранее в Сети появились скриншоты ее сторис, которые участница реалити-шоу сделала в стенах больницы. Она рассказала, что ее госпитализировали без вещей и она будет всю ночь сдавать анализы. Также Анна Левченко обратилась к всем беременным девушкам и призвала их не нервничать, а думать о ребенке и своем здоровье. По некоторым данным, Валерий Блюменкранц не поехал со своей супругой, а остался на празднике. Она неоднократно упрекала мужа в том, что он ставит на первое место друзей, а не ее.

Участница «ДОМа-2» также опубликовала пост со свадебным снимком, в котором поблагодарила Валерия Блюменкранца за все хорошее, что было между ними. Анна Левченко жалеет о том, что у них не получилось создать крепкую семью. Кроме этого, она отметила, что ей стыдно перед родителями, так как пара поженилась совсем недавно – 30 августа. Участники скандального проекта стали победителями конкурса «Свадьба на миллион», устроив себе пышный праздник. Накануне свадьбы молодожены признались, что ждут пополнения в семье.



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