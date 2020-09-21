 

Археологи обнаружили возле Рима античный бассейный комплекс

21.09.2020, 12:53, Разное

Группой итальянских археологов был обнаружен возле Рима античный бассейный комплекс. Сооружение характерно постройкам IV века до н. э.. Длина его – 48 метров, а ширина – 12 метров.
Научные деятели сообщили, что во времена Древнего Рима такое сооружение считалось значительным по параметрам. Бассейный комплекс обнаружили случайно при проведении превентивных исследований территории. На данном участке местности планируют отстроить жилой массив, из-за чего археологи решили изучить земельную зону, чтобы, возможно, натолкнуться на какие-то артефакты.

Эксперты считают, что обнаруженный ими объект был частью системы управления по распределению водных ресурсов. Бассейн исполнял роль накопительного резервуара, где сохранялась дождевая вода.

Стены древнего сооружения вымощены из фрагментов вулканического материала. Резервуар не был предназначен для купания, так как его конструкция разнится с традиционными римскими купальнями того периода. Накопительный бассейн играл важную роль, ведь находился на пересечении путей, соединявших Рим с Остией, его колонией.



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