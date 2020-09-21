Пригожин предложил подписчикам угадать его возраст на старом фото с усами

21.09.2020, 12:53, Разное

Иосиф Пригожин обнародовал в интернете свое очередное архивное фото, на котором предстал с усами и густыми локонами. При этом российский продюсер предложил подписчикам своего профиля угадать его возраст на снимке.

Как и у многих селебрити, у Иосифа Пригожина есть своя страница в соцсети Instagram. На ней продюсер делится с фанатами подробностями своей жизни и творческой деятельности. В этот раз супруг певицы Валерии задал фолловерам задачу, определить, сколько ему лет на архивном снимке. При этом внешность Пригожина кардинально отличается от привычного сейчас образа. У молодого человека на фото пышная шевелюра и усы, в то время как сейчас продюсер не только безусый, но и лысый. Единственное, что не изменилось в нем, это густые брови. Снимок явно сделан в молодые годы Иосифа Пригожина, о чем не преминули написать его поклонники.

В комментариях фанаты выразили продюсеру свою приверженность и предположили, что снимок был сделан для получения паспорта. Следовательно, на нем селебрити запечатлен в примерно 16-18 лет. Также многие высказали уверенность, что на момент фотографирования будущий деятель шоу-бизнеса ещё учился в ВУЗе или только начинал трудовую деятельность. Сам Иосиф Пригожин пока не назвал правильный ответ на заданный им вопрос. Но, как обещает звезда, подписчик, угадавший наиболее точно его возраст на фото, получит поощрительный приз. Каким будет вознаграждение для самого догадливого фолловера, Пригожин не написал. Вся информация, как пишет «Слово и дело», станет доступной уже завтра.