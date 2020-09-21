Ротенберг назвал бредом данные о махинациях через британские банки

21.09.2020, 12:48, Новости дня

Появившиеся в Сети данные о подозрительных транзакциях, которые бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги якобы проводили через банк Barclays в Лондоне, не соответствуют действительности, сообщил через своего представителя Аркадий Ротенберг.

По его словам, эта информация «не более чем бред», передает РБК.

В то же время представители других членов семьи Ротенберга заявили, что те не вели расчетов через западные банки и им ничего не известно о компании Ayrton, упоминающейся в отчете экспертов международного расследовательского проекта «Кассандра».

Ранее международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

По данным СМИ, бенефициарами некоторых сомнительных банковских операций являются российские политики и бизнесмены.

В частности, в документах фигурируют фамилии предпринимателей: Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента РФ Владимира Путина Валентина Юмашева, бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе.