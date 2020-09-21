 

В РФ выросла стоимость седана Infiniti Q50

21.09.2020, 11:25, Новости дня

Специалисты аналитического агентства «Автостат» объявили об удорожании японского премиального седана Infiniti Q50.

В свою очередь, в базовой комплектации приобрести новый автомобиль можно на 20 тысяч рублей дороже, чем первоначальный ценник. В остальных модификациях приобрести данную модель можно на 30 тысяч рублей дороже. В месте с тем в комплектации Q50 Luxe теперь финальная стоимость составил 2,59 млн рублей. В более продвинутом спортивном исполнении ценник на седан достигает 3,11 млн рублей.

Известно, что под капотом во всех комплектациях применили 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 211 л.с. Производителем предусмотрена заднеприводная система абсолютно во всех модификациях данной модели.



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