Вскрылись скандальные подробности ДТП с сыном брянского вице-губернатора

21.09.2020, 12:23, Разное

18 сентября в центре Брянска внедорожник влетел сразу в две машины. В одой из них находились мужчина-водитель, женщина и шестилетняя девочка. Все они с серьезными травмами были доставлены в больницу. В последствии мужчина от полученных повреждений скончался.

Тем временем водитель внедорожника, по словам очевидцев, едва держался на ногах. От него сильно пахло алкоголем, передает Пятый канал. Однако от медицинского освидетельствования он отказался. Более того, по некоторым данным, виновник ДТП сперва попытался скрыться с места аварии и сотрудникам ДПС пришлось его искать.

Тем не менее, молодой человек отделался лишь штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на год. О причинах такого снисхождения к водителю – 33-летнему Максиму Резунову, сыну вице-губернатора Брянской области – не сообщается.

Замначальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД, подполковник внутренней службы Марина Алимова подчеркнула, что это просто ДТП и ничего необычного не произошло. Известно, что молодого человека уже ловили пьяным за рулем, однако тогда дело удалось замять.