Загадочный индейский каменный круг Бигхорн

21.09.2020, 12:24, Разное

Древние люди оставили после себя многое, что сейчас сбивает нас с толку, ведь мы не знаем, как они это использовали. Одно из таких загадочных мест находится в самой глуши США и уже многие годы привлекает большое внимание и вызывает множество спекуляций.

В Национальном лесу Бигхорн в штате Вайоминг (США) есть гора Медицинская (Medicine Mountain), которая возвышается на 3 тысячи метров над нетронутым суровым ландшафтом и является частью горного хребта Бигхорн, что расположен к северу от города Ловелл.

Это место многие сотни лет считалось особенным, священным и иногда даже запретным для различных индейских племен всего региона, в том числе арапахо, баннок, черноногих, шайеннов, кроу, лакота, сиу, кри и шошонов.

Они относились к этому месту как к иному духовному миру и приходили к горе Медицинской с большим почтением. Доказательства можно найти в местных археологических музеях.

Самый таинственный “фрагмент” этого странного места расположен неподалеку от горы на обширной известняковой пустоши. На ней в очень древние времена была возведена загадочная круглая структура, формой напоминающая колесо со спицами.

Ее диаметр около 25 метров, у нее 28 каменных “спиц”. которые выходят из центральной каменной пирамидки, а по краям круга расположены еще шесть подобных округлых каменных пирамидок. Все вместе это называется Медицинским колесом, Священным обручем или Медицинским колесом Бигхорн.

Подобных каменных кругов немало по всей Северной Америке, но колесо Бигхорна самое большое и лучше всех сохранившееся. И самое загадочное. Никто не знает, какое племя построило его, так как все индейские племена региона заверяют, что они к этому непричастны. Более того, они говорят, что это колесо уже находилось тут, когда их далекие предки прибыли в эти земли.

То, что это и правда очень и очень древнее сооружение, доказывают и попытки датировать эту структуру, что оказалось практически невозможным. Самые распространенные версии дают 1 тысячу или 3 тысячи лет.

Однако есть и теории, что этому сооружению более 10 тысяч лет, потому что первые люди сюда пришли как раз в это время, а если это колесо было создано еще до них, как заверяют индейские сказания, то какая древняя цивилизация построила его?

Немногие исследователи пытались тщательно изучить колесо Бигхорна, поэтому до сих пор не ясно, для каких целей оно создавалось. Но в 1970-х годах астроном Джек Эдди сделал открытие, что некоторые каменные пирамидки совпадают с направлением лучей солнца во время восхода в день летнего солнцестояния, а другие выравнены на лучи во время захода солнца в тот же день летнего солнцестояния.

Он также обнаружил, что несколько каменных пирамидок могут точно указывать на такие звезды как Сириус, Альдебаран и Ригель. Число спиц в “колесе” – 28 тоже не было случайным, это число многие индейские племена привязывали к лунным циклам.

Считается, что еще в недавние столетия в колесе Бигхорна проводились различные церемонии и шаманские обряды видений, но оно также было известно как место исцеления от болезней и ран.

Есть легенда о том, как индеец по прозвищу Сожженное Лицо пришел сюда и внезапно увидел, что его изуродованное лицо полностью исцелилось. Причем случилось это после того, как ему было странное видение с некими “маленькими людьми”.

Рассказывают, что многие известные индейские вожди относились к этому сооружению с большим уважением и почитанием, в том числе вождь шошонов Вашаки и вождь не-персе Джозеф.

В 1970 году колесо Бигхорн получило звание Национального исторического памятника, а в 2011 году ему было дано официальное название “Национальный исторический памятник горы Медицинской”. В этом регионе немало исторических мест, но колесо самое известное и загадочное.

В наши дни к нему часто приходят люди, относящие себя к течениям Нью-эйдж и викка, а также люди, которые пытаются исцелиться от болезней, неподвластных врачам. Местные племена также до сих пор проводят тут регулярные ритуальные церемонии.